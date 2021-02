En il chantun Schaffusa han ins chattà ina bumba da 450 kilos. Quella era deponida tar ina firma da reciclar. Ils collavuraturs han chattà la bumba cun guardar tras in mantun da ferramenta veglia ch'è vegnida dada giu.

Spezialists da l'armada han controllà la bumba ed identifitgà ella sco bumba d'aviuns ch'è vegnida duvrada per exercizis. Danunder che la bumba deriva n'è anc betg cler. Entant è quella però vegnida allontanada. Per la populaziun n'ha mai existì in privel.