cuntegn

Svizra - La famiglia è la raschun principala per vegnir en Svizra

Persunas da l’exteriur che vegnan en Svizra per viver fan quai il pli savens per raschuns famigliaras. 43% da la populaziun tranter 15 e 74 onns inditgescha che la famiglia saja stà il motiv per vegnir en Svizra, quai communitgescha l'Uffizi federal da statistica sa referind sin las cifras dal 2017.