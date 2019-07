Savens vegn ditg ch'ils romans hajan purtà la viticultura en Svizra ed era en il chantun Grischun. Perscrutaziuns ord auters chantuns mussan dentant, ch'i vegniva gia cultivà avant ivas. Provas da pollen ord perfuradas da sediment van enavos sin l'onn 800 avant Cristus.

En il chantun Grischun n'han ins anc betg fatg talas perfuradas. Il testament da l'uvestg Tello da l'onn 765 numna l'emprima giada vits en il chantun Grischun e quai a Sagogn, declera l'istoricher Martin Camenisch. Durant il temp medieval ha il vin gudagnà impurtanza. En il Grischun era quai cunzunt il Completer. Lez vegniva savens duvrà per il servetsch divin. Vits appartegnevan en emprima lingia a las famiglias bainstantas ed a la claustra.

La sfarinussa faussa porta midadas

En il 19avel tschientaner vegn la sfarinussa faussa en l'Europa. In bulieu importà dals Stadis Unids che tutga tranter auter era las vits. Perquai che las vits americanas paran d'esser resistentas cunter il bulieu, vegnan las vits dapi lu plantadas cun in tschep american e suren la sort vit. Cun la crisa cumenza era il chantun a vegnir activ. I vegn furmà in cumissariat da viticultura che vegn pli tard remplazzà cun il cumissari da vin dal Plantahof. Era il 20 e 21avel tschientaner furman fitg la viticultura d'ozendi. Cun la globalisaziun, la motorisaziun ed industrialisaziun vegn il cultivar ivas adina pli e pli simpel.

