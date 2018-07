Er grazia ad in perspectiv èsi reussì da fotografar la glina.

103 minutas han ins pudì observar il spectacul al firmament che vegn er numnà «la glina da sang». Betg mo fans da l'astronomia mabain er laics han observà e fotografà la glina il venderdi saira. La proxima stgiradetgna da la glina en questa dimensiun è pir da vesair puspè l'onn 2123.

Aura ideala

Nagins quitads han ils aspectaturs stuì far pervia da l'aura. Bunamain en l'entira Svizra è il tschiel stà serain. Uschia che nagins nivels han pudì far in stritg tras il quint.