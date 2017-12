La grippa sa derasa en Svizra

L'emna avant Nadal hai dà en tut las regiuns in augment da cas da grippa. L'Uffizi da sanandad discurrà d'ina epidemia.

Il dumber da persunas cun indizis da grippa haja surpassà cleramain la valur ch'inditgescha in'epidemia per la stagiun actuala. Quai ha communitgà l'Uffizi federal da sanadad. Uschia han 120 medias e medis annunzià 17,1 cas da suspect per 1000 consultaziuns. Quai correspundia tenor l’Uffizi da sanadad ad ina accumulaziun da 144 cas per 100'000 abitants. Uschia ch’i sa tracta d’ina epidemia.

Il pli ferm pertutgà da la grippa sajan actualmain uffants en la vegliadetgna da fin a quatter onns.

