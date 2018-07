Il gudogn saja s’augmentà per dus terzs sin radund 470 milliuns francs, cumpareglià cun la medema perioda da l’onn avant. La svieuta saja s’augmentada per bunamain 15% sin 4,3 milliardas francs. Quai saja in gudogn da record en ils emprims sis mais ha communitgà Swatch. D’attribuir saja quest resultat cunzunt a la ferma dumonda en l’Asia e l’America. Er las prognosas per la segunda mesadad da l’onn sajan positivas. Il concern quintia da crescher anc pli fitg.

