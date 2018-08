Suenter la crudada d’aviun al Piz Segnas sur Flem reprenda la JU-Air ses manaschi il venderdi suentermezdi. Sco la societad scrivan haja ella adempli tut las perscripziun fatgas dal Uffizi federal per il traffic aviatic.

La JU-Air è «Fit to Fly»

L’accident tragic ils quatter d’avust al Piz Segnas muntia era ina epoca nova per la JU-Air, ha ditg Kurt Waldmeier il CEO suenter la minuta da silenzi per las unfrendas dal sgol. Era hajan ins nizzegià il temp per intensivar las controllas tar ils aviuns restants. Era hajan ins manà blers discurs cun las famiglias da las unfrendas, ha ditg Waldmeier.

La gievgia ha l’Uffizi per il traffic aviatic publitgà pliras mesiras liantas ch’han stuì vegnir ademplidas. Sco il schefpilot da la JU-Air Andreas Pfister hajan ins adempli tut las mesiras. Ma fin ch’ì n’è betg cler daco che l’aviun è crudà dettia quai ulteriuras controllas tar ils aviuns.

