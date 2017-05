La mort spetga sin via: 20’000 accidents cun selvaschina ad onn

Oz, 12:59

SDA / Isabelle Jaeger

La raschun per quests accidents sin via e sin binaris è surtut, ch’il traffic interrumpa las rutas da viadi da la selvaschina. Perquai lantscha l'organisaziun per la protecziun da la natira Pro Natura ina campagna per corridors da ruaus per tschiervs, chavriels e tais.