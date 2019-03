Schegea che la bancnota da milli francs ha ina da las pli grondas valurs sin l'entir mund, custa la producziun sulettamain 30 raps. Igl è la segund davosa bancnota che vegn barattada ora. Finalmain resta mo anc la bancnota da 100 francs. Fin 2019 duessan alura tuttas esser en circulaziun.

La bancnota «senza» valur

Cun la bancnota che ha atgnamain la pli gronda valur n'èsi betg simpel da far las cumissiuns dal mintgadi. Cunquai ch'ella ha ina gronda valur e n'è betg derasada n'èsi per cassiers betg simpel da distinguer tranter ina veritabla ed ina faussa. Or da mesiras da precauziun n'acceptian bleras butias betg la bancnota violetta. Uschia er betg l'apoteca «Steinbock» a Cuira. La manadra Monica Fehr declera ch'ins prendia mo bancnotas da milli da glieud ch'ins enconuschia bain.

I dat era excepziuns

En lieus nua ch'i va per grondas summas vegn ella plitost acceptada. Per exempel en garaschas e bischutarias. La manadra Janette Xaiabun–Probst da l'aurer «Unix Goldschmied» a Cuira prendia savens encunter bancnotas da milli. Dentant han ins là savens er in contact pli lung cun il client che dat confidenza – per exempel sch'i va per ils anès da maridaglia.

