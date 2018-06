Las pernottaziuns èn s'augmentadas per bunamain 7 pertschient cumpareglià cun l'onn avant.

La parahotellaria svizra ha nudà in ferm onn 2017

Il 2017 èn bleras persunas sa decididas per vacanzas sin in campadi svizzer.

15,9 milliuns pernottaziuns ha la parahotellaria en Svizra dumbrà l’onn passà. Quai mussan las cifras da l'Uffizi federal da statistica. Tant ils giasts indigens sco era quels da l'exteriur han procurà per quest bun resultat. Giasts svizzers fan ora bun dus terzs da las pernottaziuns. Dentant er giasts da l’exteriur - en spezial da quels da l’Europa - han nizzegià la purschida da la parahotellaria.

Campadis èn populars

Per bunamain la mesadad da las pernottaziuns en la parahotellaria han procurà il 2017 las abitaziuns da vacanzas affittadas. Era ils campadis èn populars. Las cifras da pernottaziun tar ils campadis mussan in plus da 14 pertschient. La pli gronda dumonda hai dà tar la parahotellaria en la regiun dal Lai da Genevra ed en la Svizra Orientala.

