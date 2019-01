La federaziun svizra da pestga ha elegì la pertga (Egli) per far attent che las auas svizras furneschan bunas tschaveras e ch'ils peschs dovrian ord quai motiv bunas relaziuns da viver, communitgescha la Federaziun svizra da pestga.

Nagin auter pesch vegn mangià pli savens che la pertga. Il meglier gusta la pertga che vegn pestgada selvadi . Mintg'onn vegn pestgà 350 tonnas pertgas ord las auas svizras e 3'500 tonnas pertgas vegnan mangiadas mintg'onn. La pli gronda part da las pertgas che vegnan mangiads en Svizras vegnan d'aquaculturas e da l'exteriur.

La pertga (Egli)

Paucs enconuschan dentant il pesch. I saja in fitg bel pesch che po sa defender bain cunter inimis che vulan mangiar el. La pertga vegn tranter 20 e 40 centimeter lungs e po pasar fin in kilo. El è in pesch da rapina e flexibel: el po viver en differentas auas e zonas da clima.

