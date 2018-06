Il Cussegl federal propona en sia revisiun dal decret da posta che uffizis postals u agenturas postalas sajan meglier cuntanschibels. 90% da la populaziun svizra duain pudair cuntanscher in uffizi da posta entaifer 20 minutas a pe u cun ils mezs publics. Da nov duai quai er valair per servetschs da pajaments contant. Enfin uss stuevan quels esser cuntanschibels aifer 30 minutas a pe ubain cun meds da traffic publics.

Plinavant duai la cumpart da 90% da la populaziun vegnir cuntanschida en mintga chantun e na betg valair sco media svizra. En quels lieus, nua che La Posta porscha in service a chasa, duai il temp per cuntanscher ina posta restar a 30 minutas. Ultra da quai duai dar en las citads in uffizi ubain in'agentura da La Posta per mintga 15'000 abitants.

RR novitads 15:00