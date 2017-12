La Posta ha furnì il december 18 milliuns pachets

Durant il temp avant Nadal ha La Posta gì da far tut a dubel. Durant il december ha La Posta furnì 18 milliuns pachets. Quai ha l'interpresa communitgà oz.

Quest onn ha La Posta gì a disposiziun damain dis da distribuir ils pachets. Uschia ha La Posta stuì distribuir mintga gi in zic dapli pachets ch'auters onns. Ils collavuraturs dals centers da sortir e da distribuziun hajan stuì prestar servetschs spezials. Tut ils collavuraturs sajan stads present e las maschinas sajan stadas en funcziun bunamain di e notg.

Nov record ils 19 da december

Mintga di vegnian circa in mez milliun pachets elavurads en ils centers da zavrar pachets a Frauenfeld TG, Härkingen SO e Daillens VD. Ils 19 da december haja la posta elavurà 1,3 milliuns pachets e cuntanschì in nov record. Per dumagnar quai ha La Posta duvrà dapli indrizs da sortir ed augmentà la capacitad per 25% ils ultims onns.

Per l'avegnir planisescha La Posta trais centers da distribuziun supplementars. In da quels duai vegnir en il Grischun, numnadamain a Vaz sut. In segund a Cadenazzo en il Tessin ed in terz a Vétroz en il Vallais.

Dis da record cun 18 milliuns brevs

Plinavant han ils pots e las pottas purtà ora fin 18 milliuns brevs, reclamas e gasettas per di. La sonda ils 23 da december han els ultra da quai era purtà pachets da Nadal.

Cun Nadal n'è la gronda truscha da posta anc betg a fin, quai grazia al commerzi d'online. Ultra da quai cuzza l'acziun «2xNadal» anc fin ils 6 da schaner. La Posta s'engascha dapi 21 onns per quella acziun e distribuescha tals pachets gratuit.

