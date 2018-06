La digitalisaziun en las administraziuns publicas vegnia bain promovida ferm, però la protecziun da datas na vegnia betg resguardada endretg en quest process. Per exempel manchia la tecnologia adattada per la protecziun da datas ed ils ristgs na vegnian er betg valitads uschia sco quai ch'i faschess da basegn. Plinavant na vegnian ils protecturs da datas betg involvids avunda en ils process. Qua saja il ristg gronds pertge il volumen da datas creschia ad in crescher. Ils sistems d'informatica vegnian adina pli cumplex e la dependenza da quels mainia a gronds privels en connex cun la criminalitad da cyber.

Sch'ils meds finanzials manchian na possian ils protecturs da datas svizzers betg ademplir lur lavur per proteger endretg las datas da la populaziun. Perquai pretenda la conferenza dals protecturs da datas svizzers ch'ils meds finanzials vegnan auzads massivamain.

