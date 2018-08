La Partida socialdemocratica da la citad da Turitg è cunter il project «Ensemble» per in nov stadion al Hardturm.

La PS da la citad da Turitg na sustegn betg il project «Ensemble» per in nov stadion Hardturm.

La PS da la citad da Turitg è cunter l'actual project per in stadion da ballape e sa metta uschia cunter ils agens cussegliers da la citad Corine Mauch ed André Odermatt. Cun 103 cunter 24 vuschs han ils delegads da la partida decidì la gievgia saira da lantschar in'iniziativa populara per in nov project.

Il project actual «Ensemble» prevesa che la Credit Suisse bajegia sin l'areal vischin dal Hardturm duas chasas autas da 137 meters e finanziescha cun la rendita il stadion. La citad mettess persuenter a disposiziun il terren a la Credit Suisse a cundiziuns favuraivlas. La PS da Turitg crititgescha surtut quest construct da finanziaziun e vul perquai promover in nov project cun dapli spazi dad abitar pajabel.

Davart il project «Ensemble» decida il suveran da la citad da Turitg il november a l'urna.

