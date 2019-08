La festa federala da lutga è stada plain tensiun. Per il lutgader Armon Orlik era fin tar la settavla runda tut pussaivel. In ch'ha accumpagnà el en tutta quietezza è ses bab, Paul Orlik. Mintga lutga ha el perseguità a l'ur dal rintg da resgim ed ha patì cun ses dus figls, Armon e Curdin.

Forza, tecnica, fitness ubain simplamain fortuna – tge ch'è il factur decisiv per daventar il retg da la lutga federala, stat en las stailas. Cler è, ch'il grischun Armon Orlik ha procurà per muments plain tensiun. Uschia era per ses bab, Paul Orlik.

Paul Orlik e sia famiglia era quasi cumpletta en l'arena da la festa federala a Zug. Paul Orlik, era anteriur lutgader, ha persequità mintga lutga sin in banchin sper il rintg da resgim – sin l'emprim'elgiada adina bel calm. Ma, sco quai ch'el ha tradì, era el fitg agità.

