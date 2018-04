Per l'Uniun sindicala svizra USS èn las novas propostas dal Cussegl federal per la refurma da taglia 17 inacceptablas. Ella crititgescha surtut che la proposta prevesa danovamain reducziuns massivas da taglia per las interpresas.

Il sboz sa differenzieschia be per pauc da la refurma da taglia sin interpresas III ch'il suveran svizzer ha refusà il favrer 2017, scriva l'USS en ina communicaziun. Malgrà la decisiun dal suveran veglian il Cussegl federal e las regenzas chantunalas sbassar ferm la taglia sin il gudogn tar radund 200'000 interpresas. Quai era sche be 400 firmas fissan considerablamain pertutgadas sch’ils privilegis da taglia actuals vegnissan annulladas.

Naginas perditas da taglia

L’USS sa saja adina messa en per ina refurma che stritgia ils privilegis da taglia senza chaschunar tras quai perditas da taglia. Eventuals custs da la refurma stoppian las firmas ed ils acziunaris surpigliar. Per la glieud che lavuria, stoppia quai dar in levgiament finanzial considerabel, per exempel cun reducir dapli las premias da la cassa da malsauns e cun augmentar ils supplements per uffants.

Referendum sco ultima ratio

En la communicaziun discurra l’Uniun sindicala gia dad in eventual referendum. Sche la situaziun na sa midia betg sajan els, a la fin da las discussiuns en il parlament, sfurzads da proponer il referendum a lur gremis. Quai ils pleds dal president da l’USS, Paul Rechsteiner.

