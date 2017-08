La regenza taliana fa squitsch

Adina dapli organisaziuns umanitaras chalan cun lur missiuns da tschertgar e spendrar fugitivs sin la Mar Mediterrana. Il squitsch da Tripolis, Roma e Brüssel è memia gronds.

Radund otg bartgas d’organisaziuns umanitaras fan missiuns da tschertgar e spendrar fugitivs sin la Mar Mediterrana avant la costa da la Libia. Entras questa vischinanza a la costa, san ils martgadants da carstgauns exact, nua ch’els han da trametter las bartgas cun fugitivs. Quai maina a viadis pli curts e quai a dapli fugitivs. Per martgadants da carstgauns munta quai ina buna fatschenta. Per la regenza taliana percunter èsi ina gronda sfida da savair registrar e tgirar tut quests fugitivs.

Per quest motiv ha la regenza taliana a Roma, ensemen cun la regenza da la Libia a Tripolis midà strategia. Organisaziuns umanitaras han da suttascriver in reglament d'indesch puncts. Las bleras n'han dentant, per motiv da puncts da dispita en il reglament, betg suttascrit quel. Las regenzas da l’Italia e la Libia han silsuenter augmentà il squitsch sin las organisaziuns e smanatschà cun plants pervia da cooperaziun cun martgadants da carstgauns. Per consequenza han pliras organisaziuns umanitaras chalà cun missiuns da tschertgar e spendrar fugitivs en la Mar Mediterrana.

RR actualitad 11:00