La Ruag relascha 39 emploiads

Dapli productivitad ed in sbassament dals custs mainan tar las relaschadas.

Brev blaua per 39 emploiads

Il concern d'industria e d'armaziun Ruag relascha 39 emploiads. Pertutgads èn ils lieus a Thun, Berna e Turitg. In pledader da la Ruag ha confermà envers l'agentura da novitads SDA in rapport da la Berner Zeitung. Il concern Ruag ch'appartegn a la confederaziun stoppia auzar la productivitad e sbassar ils custs, hai gì num la fin d'avust tar la preschentaziun da las cifras da l'emprim mez onn.

Protesta dals sindicats

Il sindicat Unia è dal maini ch'ins stoppia instradar in proceder consultativ tar uschè bleras relaschadas. Il sindicat Syna pretenda contractivas per in plan social voluntari. La Ruag na vesa nagina necessitad per in tal proceder.