La SBB less percorscher pli svelt donns vid rodaglias

Suenter che dus trens èn ids sur ils binaris en las staziuns da Lucerna e Berna examineschan las Viafiers federalas diversas mesiras per mantegnair la rait.

Sco las Viafier federalas communitgeschan duain donns vid rodaglias e stgomias vegnir chattads meglier ed er pli baud. Enfin la fin da l’onn 2017 decida la SBB tge mesiras ch’ella prenda per cuntanscher quai.

Il tren ch'era ì sur ils binaris ora a Berna è probablamain vegnì svià dad in donn en ina rodaglia. La culpa saja tenor la SBB la vegliadetgna dal material. Betg anc cler è il motiv da l'accident a Lucerna da la fin mars.

Lucerna: In accident per 11 milliuns francs

Pli cler èn dentant ils custs da l'accident a Lucerna: Els vegnan stimads sin radund in milliuns francs, quai ha confermà il manader da l’infrastructura da las Viafier federalas Philippe Gauderon. Ils binaris vegnian reparads per tschintg milliuns francs. Ulteriurs tschintg milliuns muntia il donn vid il tren Eurocity, scriva la SBB. In ulteriur milliun francs custia l’interrupziun dal traffic da viafier.

RR actualitad 16:00