La SUVA ha sclerì maldiever d’assicuranza da milliuns francs

L’onn passà ha la SUVA evità contribuziuns nungiustifitgadas da radund 18 milliuns francs. Quai èn 5 milliuns francs dapli che ils dus onns vargads, quai communitgescha la SUVA. En il futur less ella anc sclerir dapli cas.

Per tschiffar ils cugliunaders ha la SUVA intercurì bun 950 cas da suspect l’onn passà. Quai è in terz dapli ch’anc l’onn avant. En l’avegnir vul la SUVA megliurar lur sistem da tschiffar cugliunaders. Cun analisas da datas internas less ella identifitgar pli spert tals cas da maldiever.

Tut en tut han ils assicurads annunzià radund 461'000 accidents l'onn passà. La gronda part dals clients retiria cun raschun lur prestaziuns.

