L’entira Svizra ha applaudì durant 60 secundas ed ha uschia ditg grazia a l’entir persunal da medischina per sia prestaziun extraordinaria durant quest temp dal coronavirus. L’idea da l'acziun è naschida dad in’iniziativa cuminaivla da las chasas edituras Ringier, NZZ, TX Group, CH Media e SRG/SSR.

Maletg 1 / 9 Legenda: Ina famiglia turitgaisa splatscha sin via a Zuoz. MAD Maletg 2 / 9 Legenda: Er a Panaduz vegn splatschà per dir grazia a tut il persunal da medischina. MAD Maletg 3 / 9 Legenda: Il persunal dal Manor a Cuira è ì sin via per applaudar. MAD Maletg 4 / 9 Legenda: Blers splatschan or da fanestra.... MAD Maletg 5 / 9 Legenda: .... auters sin via en la pausa da mezdi. MAD Maletg 6 / 9 Legenda: En tut la Svizra ha la glieud splatschà durant 60 secundas. MAD Maletg 7 / 9 Legenda: MAD Maletg 8 / 9 Legenda: MAD Maletg 9 / 9 Legenda: Acziun da sblatschar en l’entira Svizra. MAD

Sandra Luzio, vicedirectura dal Center da sanadad da Savognin, raquinta co ils collavuraturs a Savognin han resentì l'applaus, co ch'igl è da lavurar en quel temp extraordinari e co il Center da sanadad sa prepara per il proxim temp. A Savognin è la situaziun speziala, cunquai che l'ospital e la chasa da vegls èn sut ina direcziun.

Il #dieSchweizsagtDANKE è sin Twitter schon sin plaz 1 dals trends. Da tut la Svizra chattan ins videos e fotografias. Uschia er da Mustér:

Ed uschia hai tunà a Lucerna: