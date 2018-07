In dals gronds temas da l'inscunter dals dus presidents era la cunvegna nucleara. Ins saja perina che la retratga dals Stadis Unids pericliteschia il svilup tar la denuclearisaziun che l'Iran haja cuntanschì fin qua, uschia Berset. La cunvegna ch’è vegnida negoziada per part en Svizra saja stada in success diplomatic senza exempel.

Trump smanatscha cun novas sancziuns cunter l'Iran

Tras questa cunvegna – ch'è vegnida suttascritta il 2015 – eran vegnidas schluccadas il 2016 las sancziuns cunter l'Iran. Quel aveva sa declerà pront da na betg daventar in stadi cun pussanza atomara.

Il president dals Stadis Unids Donald Trump percunter visà la cunvegna da ses antecessur Barack Obama e prenda en mira novas sancziuns cunter l'Iran. En pli duain interpresas americanas u europeicas che fan fatschentas cun l'Iran vegnir chastiadas.

Far affars cun ils Stadis Unids u cun l'Iran

Quest svilup vegn en in mument, che las relaziuns economicas da la Svizra cun l'Iran eran per sa sviluppar. La Svizra aveva pudì augmentar il 2017 ses exports en l'Iran per 7,4% sin passa 530 milliuns francs.

Pervi da las smanatschas dals Stadis Unids ston las firmas svizras decider sch'ellas vulan negoziar cun l'Iran u cun ils Stadis Unids. Pli lucrativ saja segir il martgà american. Da quest avis è Philippe Welti, anteriur ambassadur svizzer en l'Iran ed oz schef da la chombra da commerzi Svizra-Iran.

Sco Welti di, sajan bleras firmas svizras perquai vi da terminar lur affars cun l'Iran. Las sancziuns limiteschian il dretg da negoziar sin l'entir mund.

La Svizra represchenta ils Stadis Unids en l'Iran

La Svizra ademplescha ina rolla speziala tranter ils Stadis Unids e l'Iran: La Svizra represchenta numnadamain ils interess da l'USA en l'Iran. La visita da Rohani en Svizra procura perquai per attenziun. Remartgabel è er che la schef-diplomata Pascal Baeriswyl ha declerà persunalmain la visita schebain a Teheran sco er a Washington.

Dal president da l'Iran vegn spetgà, ch'el fetschia tut il pussaivel per che las firmas svizras na sa retirian betg dal martgà iranais. Il president da la Confederaziun Alain Berset percunter na po betg ademplir tals giavischs. En Svizra n'èn las interpresas betg suttamessas al stadi – cuntrari a l'Iran.

Visita ha tuttina valur sco gest simbolic per l'Iran

Il gest simbolic da la visita en Svizra è grond, manegia il schef da la chombra da commerzi Svizra-Iran Philippe Welti. Sche l'Iran vegnia beneventà d'in stadi sco la Svizra muntia quai in tschert prestige per il pajais. La Svizra possia uschia mussar sia suveranitad er sche las sancziuns impedeschian in svilup sin il champ economic.

Il president iranais è arrivà ier glindesdi suentermezdi en Svizra per sia visita uffiziala.

