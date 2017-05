La Svizra senza Rumantsch a l‘ESC

Ils 11 da matg 2017 sa participescha la gruppa Timebelle en il segund mezfinal da l’Eurovision Song Contest per la Svizra. Tar la selecziun svizra il favrer passà chantava Gino Carigiet en il chor da la band. Mo uss sto el desister sin la participaziun al pli grond festival da musica internaziunal.

Gia suenter la selecziun svizra n'èsi betg stà cler, schebain il giuven sursilvan possia sa participar cun la band al pli grond festival da musica internaziunal. L’Eurovision Song Contest è numnadamain curt avant ils examens da bachelor da Gino Carigiet. Il student da musica da jazz sto perquai desister da la participaziun.

Remplazzament cun vuschs artifizialas

Sco Gino Carigiet ha tradì ad RTR, haja Timebelle surluvrà la chanzun e remplazzà las vuschs dal backround cun vuschs artifizialas dal computer. Sche quai resta uschia era per la represchentaziun a Kiew na saveva Gino Carigiet betg.

Betg trist ed anc adina in zic fan da l’ESC

Gino Carigiet è engraziaivels per las experientschas ch’el ha pudì far cun Timebelle per la preselecziun svizra. Sch’el vegniss anc ina giada dumandà da chantar en in chor d’ina band per l’ESC faschess el gugent anc ina giada quai. El sez na sa participass dentant betg cun sia furmaziun, cunquai ch’el fa tut in auter stil da musica.

La participaziun a la selecziun Svizra n’haja betg procurà per in sigl en sia carriera musicala.

« Auter ch’in bun sentiment resta nagut. » Gino Carigiet

chantadur

L’Eurovision Song Contest persequitescha Gino Cairiget dentant sco mintg’onn avant la televisiun. Quest onn na fa el quai betg sulet. Sch’il sursilvan è a chasa a Siat, lura guarda el las emissiuns ensemen cun sia famiglia, uschiglio envida el intgins collegas en sia abitaziun a Berna.

Timebelle cun Gino Carigiet