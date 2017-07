LafargeHolcim ha fatg damain svieuta, ma dapli gudogn

Il concern da cement LafargeHolcim ha bain fatg il prim mez onn dal 2017 damain svieuta, ma dapli gudogn. La svieuta è tschessada per 6,5% sin 12,5 milliardas francs. Il gudogn regular è dentant creschì da 657 milliuns sin 824 milliuns francs.

Cun ina svieuta per 6,5% pli bassa giascha il concern da cement sut las spetgas dals experts. Cun il gudogn da 824 milliuns giaschan els dentant sur quellas. «LafargeHolcim ha per la tschintgavla giada en roda pudì auzar ses gudogn per il quartal», ha declerà il president dal cussegl d'administraziun, Beat Hess.

Il segund quartal ha LafargeHolcim pudì profitar da las bunas fatschentas en ils Stadis Unids, l'India, la Nigeria e sur tut en il Mexico che han procurà per ina gronda part dal profit. Uschia hajan els pudì gulivar la situaziun greva sin tscherts auters martgads. En l'Asia (Indonesia, Malaysia e las Filippinas) stagneschan ils martgads. En l'Europa è il gudogn sa sminuì marginalmain il segund quartal.

Affera da pajaments da protecziun en Siria

L'avrigl ha il schef dal concern Eric Olsen annunzià sia demissiun. Olsen era stgarpitschà sur ina affera davart pajaments da protecziun en la guerra civila en la Siria. Mez fanadur ha el bandunà il concern.En connex cun quests pajaments ha la Frantscha avert in'examinaziun giudiziala.

Il nov schef dal concern, Jan Jenisch, che vegn nà dal concern da chemia Sika, cumenza il prim da settember. Fin lura surpiglia Beat Hess questa funcziun.

