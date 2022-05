Datiers da Staad en il chantun Son Gagl è in aviun crudà en il Lai da Constanza la gievgia suentermezdi. I sa tractia dad in aviun pitschen. Il pilot saja partì davent da l’eroport dad Altenrhein ed haja annunzià problems tecnics curt avant che l’aviun saja crudà giu en il Lai da Constanza. Co la polizia chantunala da Son Gagl ha communitgà, è il pilot mort.

La polizia n’ha il mument nagins indizis, che anc autras persunas eran a bord. L’um mort saja in Svizzer da 72 onns. Las forzas da salvament sajan en in’acziun gronda al lieu.