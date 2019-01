En Svizra vegn surbajegià mintga minuta in metter quadrat terren. Quai sajan otg plazzas da ballape mintga di. I dovri perquai cunfins han ils adherents da l'iniziativa detg oz a Berna. Tar in gea a lezza na dastga la summa da las zonas da bajegiar betg pli vegnir engrondida. Svilup duai dentant tuttina esser pussaivel. Mo sch'ins vul crear ina nova zona da bajegiar ston ins en in auter lieu en Svizra prender la medema surfatscha ord la zona da bajegiar. Sut il stritg restia uschia tut medem.

Ils adversaris han oz dentant argumentà che l'iniziativa manass en tschertas regiuns ad in stop da tut svilup. Tenor l'economia e las partidas burgaisas è l'iniziativa radicala e na portia betg il resultat giavischà. In stop da novas zonas da bajegiar maini ad ina mancanza d'abitaziuns e da terren d'industria, quai ch'avessi la fin finala per consequenza pretschs pli auts per locataris ed interpresas.

RR actualitad 18:00