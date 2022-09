Intensivar las stentas da prevegnir la midada dal clima: La Partida socialdemocratica e la Partida verda han lantschà a Berna lur iniziativa per in fond per il clima. La midada da clima saja il tema il pli urgent dal tschientaner.

L'iniziativa pretenda che la Confederaziun stgaffescha in fond d'investiziun, a favur da projects cunter la midada dal clima. En quest fond duai la Confederaziun pajar mintg'onn tranter 0,5 ed 1% dal BIP enfin l'onn 2050. Sche las finamiras ord cunvegnas internaziunalas vegnan cuntanschidas possia ins dentant sbassar ils pajaments.

L'iniziativa per in fond per in clima survegn era sustegn dals sindicats e da la Partida verd-liberala. Enfin il mars 2024 ston ils iniziants avair rimnà las suttascripziuns.

Sistem actual na tanscha betg

Ils daners en il fond duai vegnir duvrads per promover la midada davent d'energia fossila e da spargnar energia. El duai era porscher credits, garanzias e segirtads per projects. Plinavant duai ir daners er ir en la rescolaziun, perquai ch'ina nova economia dovri novas forzas da lavur.

Il sistem da taxa directiva d'energia actual na tanscha betg als iniziants. Roger Nordmann da la PS di ch'i duai vegnir investì en energias regenerablas bunmartgadas enstagl da sancziunar il diever d'energias fossilas ed atomaras.