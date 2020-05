Tenor il minister d'economia Guy Parmelin vul la regenza procurar per novs impuls economics per puspè metter en moviment il pajais. Per quai intent vul il Cussegl federal lantschar in pachet da mesiras. A la gasetta «NZZ am Sonntag» ha ditg Parmelin che las autoritads duain preferir interpresas svizras tar concurrenzas publicas.

Vitiers duain la Confederaziun, ils chantuns e las vischnancas accelerar projects d'infrastructura gia lubids. Cuntrari a sia partida, la PPS, recumonda el da reintroducir la libra circulaziun da persunas cun l'UE. En l'iniziativa da limitaziun vesa Parmelin in privel per il pajais.