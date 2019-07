A la Svizra mancan bainbaud fin in mez milliun forzas da lavur, quai cura che las annadas grondas dals babyboomers giajan en pensiun. La fora na vegnian ins betg da stuppar sulet entras la immigraziun. Perquai duai surtut il potenzial da dunnas che lavuran be a temp parzial vegnir nizzegià meglier.

Ils proxims 10 fin 20 onns van las annadas grondas dal babyboom en pensiun. Il medem mument cumenzan però adina pli paucs giuvens a lavurar. Uschia vegnia a dar il proxim decenni ina mancanza da forzas da lavur, concluda la UBS en in studi. Concret manchian var 500'000 persunas, sche la dumonda da persunal sin il martgà da lavur creschia vinavant per 1,3% per onn.

Immigraziun na tanscha betg

Tenor las calculaziuns dal studi na possia l'immigraziun suletta betg stuppar quella fora. L'immigraziun netta stuessi numnadamain muntar ad almain 100'000 persunas per onn ed ina tala quota fruntass sin resistenza, tant tar la politica sco er tar la societad.

Nizzegiar potenzial da las dunnas

Ils auturs dal studi da la UBS proponan perquai da nizzegiar meglier il potenzial da las forzas da lavur – cunzunt il potenzial da las dunnas. Oz lavurian bain 80% da las dunnas, però 45% dad ellas «mo» a temp parzial. Uschia hajan cunzunt mammas d'uffants che n'èn betg pli obligads d'ir a scola la pussaivladad d'augmentar lur pensum da lavur, manegian ils auturs dal studi.

Flexibilisar vegliadetgna da renta

Sco ina segunda alternativa proponan ils auturs dal studi da flexibilisar la vegliadetgna da renta. I na gidia però betg dad augmentar la vegliadetgna da renta en tut ils secturs, cunquai che la fora na pertutgia betg tut ils secturs. En il sectur da sanadad e tgira vegnia duvrà dapli persunal, en il sectur d'industria betg.

