Las cabinas da telefons svaneschan plaun plaunet: A partir dal 2018 n'è la Swisscom betg pli obligada da mantegnair ellas.

Pli baud da vesair sin mintga chantunada ozendi plitost ina raritad. La cabina da telefon. A partir dal 2018 n'è la Swisscom betg pli obligada da mantegnair ellas.

Be anc 5'000 cabinas en funcziun

Avant 20 onns aveva la Swisscom anc radund 60'000 cabinas da telefon. Radund 5'000 èn oz anc en funcziun: 3'000 cabinas èn telefons publics e 2'000 cabinas sa chattan tar ospitals, scolas u ustarias.

Ma ellas na rendan betg. Tenor la Swisscom èn discurs ord las cabinas da telefon tranter 2004 e 2016 ids enavos per 95 pertschient. Sulet il davos onn eran quai in terz damain discurs. Ozendi ha mintgin in agen telefonin. Perquai vegnan dapli che 1'000 cabinas da telefon mintgatant dis a la lunga betg pli duvrads.

Ina gronda part da las cabinas tutgan tar il provediment da basa che la Confederaziun scriva avant. A partir dal 2018 vegn quel dentant adattà, e las cabinas na tutgan lura betg pli tiers.

Novas funcziuns

Intginas paucas cabinas chattan ina nova incumbensa. Mintgatant èn vischnancas interessadas, lura surlascha la Swisscom ellas gratuit. Actualmain èn quai dentant be 50 cabinas che dastgan viver vinavant. Dentant era privats pon cumprar ellas: Las cabinas custan 3'500 francs plus il transport.

RR novitads 14:00