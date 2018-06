Il Cussegl naziunal debattescha la revisiun dal dretg per societads anonimas. Ina part da la revisiun prevesa quotas per dunnas en cussegls d'administraziun ed en la direcziun da firmas svizras dotadas a la bursa.

La tema da las quotas

La dumonda sparta era las opiniuns da las commembras dal «Career Women’s Forum». Quest emna ha il forum gì ina dieta, nua che precis quel tema è vegnì discutà. La presidenta dal forum di che diversas dunnas hajan resalvas davart la quota. I dettia ina tema ch’ins survegnia in bul sco «dunna da quotas» ed ins na vegnia betg propi prendì serius.

Tut las dunnas èn però d’accord: Ins vul dapli dunnas en cussegls d’administraziun ed en direcziuns, uschia ch'ins na sa sentia betg uschè solitaria en quels gremis.

Donn ch'i dovra leschas

Insumma, i saja donn ch'i dovria ina lescha per pudair promover las dunnas en las etaschas da scheffAs. Ma mintgatant saja quai necessari di, Annabella Cardone.

Mintgatant dovri leschas per midar la mentalitad. E na spetgar che la mentalitad mida per ch'i dat midaments.

Ella piglia l’exempel dal dretg da vuschar per las dunnas en il chantun Appenzell dadens. Il 1990 è quel vegnì introducì, suenter ch'il tribunal federal ha decis. Era sche la mastralia d’umens da l’Appenzell dadens na vuleva betg dar a lur dunnas il dretg da vuschar.

I dovra dapli che quotas

Quotas sajan mo in dals instruments che fetschian da basegn, di la presidenta dal «Career Women’s Forum». Ils gronds midaments stoppian vegnir da las firmas. Lavur a temp parzial e temps da lavur flexibels èn be 2 da bleras mesiras che firmas duain far per sustegnair e promover las dunnas.

La gravidanza è anc adina il motiv principal per la discriminaziun da las dunnas.

Per pudair cuntanscher ils midaments stoppian las dunnas prender l’inizitiva. Dentant era ils umens stoppian prender per il nas. I vul omadus per cuntanscher las finamiras a lunga vista.

Abolir quotas? Gea, però pir cura ch'i funcziuna senza

E sch'i avess da dar quotas, di Annabella Cardone, lura duain quellas esser in instrument che gida a far vegnir «normal» che dunnas èn represchentadas en cussegls d’administraziun ed en direcziuns da firmas svizras dotadas a la bursa. Cura che quai na saja betg pli l’excepziun, possian las quotas patgific vegnir abolidas, di Cardone.

Uschè che tar la dumonda, sch'i dovra quotas u betg, è la resposta dad Annabella Cardone: «Bell fissi, sch'i funcziunass senza. Ma putgadamain fa quai da basegn».

