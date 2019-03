Uschia sco uss na possia quai betg ir vinavant. Quai di il cusseglier naziunal liberaldemocrat Christian Wasserfallen. El ha cumbattì oz en la chombra gronda per reducir il tschains d'aua maximal da 110 francs sin 80 francs per kilowatt prestaziun brutta.

Sch'il pretsch d’electricitad va vers engiu, quai che po capitar adina puspè en l'avegnir, lura stuain nus pudair reagir per che l’electricitad idraulica resta cumpetitiva. Quai munta: Nus duvrain ina flexibilisaziun.

Flexibel munta ch'il tschains d'aua duai suenter il 2024 sa cumponer da duas parts. Ina fixa ch'è garantida, ed ina part flexibla che sa drizza tenor il martgà.

Ditg auter: Sche las ovras electricas fan gudogn, datti dapli. Sch'ellas fan sperdita datti mo il tschains fix.

Regiuns da muntognas avert per flexibilisaziun, dentant...

Ch'i dovra ina midada dal model, da quai è era Not Carl, il president dal la cuminanza d'interess dal las vischnancas da concessiun grischunas, conscient. Ed els sajan tuttavia averts da discutar in tal sistem. Decisiv saja dentant che las ovras electricas sajan transparentas e ch'ins chatta in'autezza acceptabla per la part fixa dal model, di Carl.

Sut ils 110 francs na duai il tschains d’aua betg ir. Era betg en avegnir ed era betg cun in sistem flexibel. Quellas cundiziuns pretendain nus. Sut quellas cundiziuns essan nus averts da discutar davart in tal sistem.

Il tschains d'aua suenter il 2024

Da cifras concretas vul Michael Frank, il directur da l’Uniun dal las ovras electricas svizras, il mument betg discurrer. Da definir ils parameters per il model da calculaziun nov saja fitg cumplex.

Jau pens che nus avain anc adina pretschs fitg, fitg bass sin il martgà. Nus stuain l'emprim discutar avant che fixar ina cifra. Però il fixum na po segir betg esser 110 francs e lura vai mo pli ensi.

Metter las cifras sin maisa

Ultra da quai na constettia quai betg che las ovras electricas na sajan betg transparentas areguard lur cifras. I na dastgia betg esser che mintg'ovra electrica vegnia sut la marella. I dovra in model che giaja a prà cun tut las ovras electricas da la Svizra, agiunta Frank.

In'argumentaziun che vilenta Fadri Ramming, il secretari general dal las regenzas dals chantuns da muntogna.

I dovra ina lescha che pretenda transparenza.

In sistem tar il qual ils chantuns portian era ina part dal ristg possia mo lura esser fair, sch'i dettia totala transparenza davart las finanzas da las ovras electricas uschè Ramming.

Probabel en il decurs dal 2022 vegn il Cussegl federal a preschentar in’emprima proposta per il nov model da calculaziun dals tschains d'aua.

RR actualitad 17:00