Ils concerns d’energia èn chargiads perquai ch'il tschains d’aua na vegn betg sbassà. La tensiun auta ha percunter laschà suenter tar ils chantuns da muntogna suenter ch'il Cussegl naziunal ha decis a lur favur e vul mantegnair ils tschains d'aua sin 110 francs per kilowatt.

L’uniun da las ovras electricas svizras vuleva reducir il tschains d’aua sin 80 francs per kilowatt fin l'onn 2024. Lur argument: Ils pretschs per l'electricitad sajan bass e perquai sperdian ovras idraulicas mintg'onn circa ina milliarda francs. Il Cussegl naziunal è stà d'in auter avis ed ha decis da mantegnair il status quo (cun 187 cunter 2 vuschs).

E suenter il 2024?

Uschia sco uss na possia quai betg ir vinavant, di il cusseglier naziunal Christian Wasserfallen (PLD). El ha cumbattì per reducir il tschains d'aua maximal da 110 francs sin 80 francs per kilowatt prestaziun brutta. Per l'avegnir dovria pretschs flexibels: Ina cumpart fixa ch'è garantida, ed ina part flexibla che sa drizza tenor il martgà. Ditg auter: Sche las ovras electricas fan gudogn, datti dapli. Sch'ellas fan sperdita datti mo il tschains fix.

Ch'i dovra ina midada dal model, da quai è era conscient Not Carl, il president da la cuminanza d'interess dal las vischnancas da concessiun grischunas. Decisiv saja dentant che las ovras electricas sajan transparentas e ch'ins chatta in'autezza acceptabla per la part fixa dal model.

Probabel en il decurs dal 2022 vegn il Cussegl federal a preschentar in’emprima proposta per il nov model da calculaziun dals tschains d'aua.

