Las partidas èn cuntentas cun l’elecziun da Cassis

Cun l’elecziun da Ignazio Cassis en la regenza federala va ina lunga absenza dal Tessin en il Cussegl federal a fin. Per las partidas è l'elecziun da Cassis cumbinada cun aspectativas dentant er cun critica. Surtut la dumonda da la represchentanza da las dunnas è dispitaivla.

PPS, PS, PLD e PCD davart l'elecziun 12 min, dals 20.9.2017

L’elecziun mussia il respect envers las differentas culturas e linguas dal pajais, scriva la regenza dal chantun Tessin. La preschientscha tessinaisa rinforzia l’identitad dal pajais da respectar las differentas culturas e linguas ma er d'integrar sapientivamain las minoritads en il process politic.

L'anteriur candidat per il Cussegl federal Norman Gobbi (PPS/TI) è sa mussà cuntent cun l'elecziun da Cassis. «Quai saja in di da legria per il Tessin», ha ditg Gobbi.

Dunnas èn uss sutrepreschentadas

Il president da la fracziun socialdemocratica Roger Nordmann ha crititgà che las dunnas n’hajan betg survegni ina vaira schanza. Sche la finamira fiss stada da laschar eleger ina dunna, fissi stà necessari da nominar duas dunnas, ha ditg Nordmann envers SRF. Tar las proximas tschernas hajan las partidas burgaisas ussa il pensum da nominar almain ina dunna.

Per ils Verds han ils Liberals in problem cun dunnas

La presidenta da la partida Verda Regula Rytz ha attatgà directamain la PLD, quai via twitter. La PLD haja in problem cun dunnas: Tranter tut ils 69 cussegliers da la PLD ch'èn vegnids elegids dapi il 1848 hai be dà ina dunna. Pli conservativs sajan sulet la PPS, ha ditg Rytz.

La PCD gratulescha

Per la partida cristiandemocratica èsi impurtant ch’il principi da la collegialitad valia sur ils cunfins politics e che tut ils commembers en il Cussegl federal collavurian bain. Cun l’elecziun da Cassis dettia quai ina represchentanza da la populaziun taliana en il Cussegl federal.

Per la PPS il candidat giavischà

La pli gronda fracziun en il parlament la PPS era gia s'exprimida avant las elecziun da vulair eleger Ignazio Cassis. Surtut en la dumonda da las relaziuns cun l'Uniun europeica spera la PPS sin Cassis. Era saja uss il Cussegl federal cleramain burgais, uschia la PPS. Sin la dumonda, tge ch'el saja uss culpants a la PPS per il grond sustegn, ha Cassis ditg ch'el n'haja a nagina fracziun empermess insatge, sulet ch'el vegnia a restar fidaivel a ses princips liberals.

