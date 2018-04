Il venderdi saira ha cun Pfäfers l'ultima da las vischnancas da la regiun approvà ina contribuziun da sanaziun per ils proxims 6 onns. L'interpresa en la regiun da Sargans ha gì da cumbatter ils ultims onns cun problems sco mancanza da naiv ed il ferm franc.

Sustegn da vischnancas e chantun

Las pendicularas Pizol scrivan in deficit structural da radund 850'000 francs per onn. Perquai han las pendicularas dumandà per agid finanzial tar las vischnancas da la regiun e tar il chantun Son Gagl. Per spendrar las pendicularas pajan il chantun e las vischnancas ils proxims onns radund 4 milliuns francs.

Sco ultima vischnanca ha Pfäfers concedì ina contribuziun annuala da 19'000 francs durant sis onns. Las vischnancas da domicil Bogn Ragaz e Vilters-Wangs pajan mintgamai radund 1 milliun francs. Sustegn finanzial vegn er da las vischnancas Mels, Sargans e Wartau. Il chantun Son Gagl paja maximalmain 900'000 francs.

