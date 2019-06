Puras duain survegnir dapli dretgs politics e segirtad sociala. Questas pretaisas duain esser part da la missiva per la politica agrara 2022+. Quai pretendan las puras svizras ensemen cun Swissaid.

70% da las dunnas sin bains purils svizzers n'han nagina paja. Quai è inacceptabel.

I dettia 45'000 dunnas che lavurian en Svizra sin bains purils, di Anne Challandes. La gronda part dad ellas, numnadamain passa 31'000 puras, n'hajan nagina paja sco er nagina segirezza sociala. Anc pli gravanta saja la situaziun da puras en l'exteriur. E quai era sche las dunnas sajan responsablas per 70% per tut l'alimentaziun mundiala. Da sustegnair pli ferm la scolaziun da las dunnas en l'exteriur saja impurtant. Uschia possian quellas far pli bunas fatschentas sin martgads e na vegnian betg cugliunadas. Dentant saja era il dretg sin terren impurtant per segirar l'existenza per exempel da puras en l'Africa.

La mancanza da renconuschientscha per puras sin tut il mund ed era en Svizra saja ina situaziun insupportabla che stoppia vegnir midada. Quai vulan las puras svizras e Swissaid cuntanscher cun far in appel. Ils proxims mais rimnan ellas suttascripziuns che duain vegnir surdadas l'october al Departament federal da l'intern ed al Departament federal d'affars exteriurs.

Maletg 1 / 5 Legenda: En Svizra lavurian 45'000 dunnas sin bains purils. 70% dad ellas n'hajan nagina paja ed er nagina atgna segirada, di la presidenta da l’Uniun da puras Svizra, Anne Challandes. Keystone Maletg 2 / 5 Legenda: Igl è in appel che duai gidar tant a las puras svizras da survegnir dapli segirezza, dentant era a puras sin tut il mund. Per exempel cun scolaziun u cun dretg sin terren. Keystone Maletg 3 / 5 Legenda: En Svizra e sin tut il mund duain las puras avair segirezza sociala. Las puras svizras e Swissaid han lantschà in appel. Keystone Maletg 4 / 5 Legenda: Tranter auter cun scumparter maila han ellas fatg attent questa bun’ura a politicras e politichers davant la Chasa federala a lur appel. Keystone Maletg 5 / 5 Legenda: Ma era cun chavals e charozza èn ellas vegnidas. Keystone

Puras fan chauma

Cun quellas pretaisas, cun l'appel van Swissaid ed era las puras svizras quest venderdi sin via e fan part a la chauma da dunnas. Resumà pretendan ellas: Medems dretgs per dunnas ed umens era sin bains purils – en Svizra sco er en in auter lieu sin il mund.

