RTR ha emess er quest point de presse via livestream. Ils puncts ils pli impurtants èn stads:

Cun serrar manaschis e plazzals en general cuntrafan il Tessin ed auters chantuns al dretg federal.

Il mars han 21'000 firmas dumandà d'introducir lavur curta.

Uschè bleras Svizras e Svizzers sco anc mai vegnan repatriads.

Daniel Koch dal BAG infurmescha che 70 persunas sajan fin uss mortas en Svizra pervi dal coronavirus. Il dumber da tests muntia vinavant a 6'000 per di. Ils proxims dis duaja dar dapli analisas da las datas. Uschia duaja esser pussaivel da far prognosas pli fundadas.Il material da far ils tests saja vinavant stgars. La Confederaziun examineschia tuttas pussaivladads per augmentar il dumber da tests.

Koch suttastritga anc ina giada ch'i na portia nagut da purtar ina mascra da protecziun en il liber. Tgi che possedia bleras mascras, possia regalar quellas a chasas d'attempads en la regiun.

Tessin cuntrafa al dretg federal

Martin Dummermuth da l'Uffizi federal da giustia prenda posiziun davart las novas reglas ch'il chantun Tessin ha decis areguard la branscha da construcziun. Tenor Dummermuth cuntrafetschian questas novas reglas dal chantun al dretg federal. I na saja numnadamain betg lubì da serrar manaschis en general. Las reglas d'igiena e da distanza stoppian vegnir resguardadas. Manaschis che cuntrafetschian a las reglas, possian (temporarmain) vegnir serrads. Dentant stoppia vegnir decis en mintga cas singul.

Er Genevra cuntrafa

Sin dumonda conferma Dummermuth er che l'agir dal chantun Genevra cuntrafetschia al dretg federal. Ils chantuns stoppian exequir il dretg federal.

Sch'in manaschi stoppia serrar pervi d'ina disposiziun dal chantun illegitima, na possia quest manaschi er betg tschentar la dumonda da lavur curta.

Uschè bler lavur curta sco anc mai

Tenor Boris Zürcher dal SECO hajan 21'000 firmas cun radund 315'000 emploiads tschentà la dumonda da lavur curta il mars. Quai correspundia a 6,1% da tut ils lavurants en Svizra. Quai è in nov record.

Midada da chasa

Martin Tschirren da l'Uffizi federal d'abitaziuns infurmescha ch'i saja vinavant pussaivel da far midada da chasa ils 31 da mars. I na dettia nagin stop. Dentant avertescha Tschirren che las reglas d'igiena stoppian vegnir resguardadas.

Pli gronda acziun da repatriaziun en l'istorgia

Tenor Hans-Peter Lenz da l'EDA sajan sa registradas 7'500 ulteriuras persunas la fin d'emna tar il Departament d'affars exteriurs. En tut duajan ils proxims trais dis 750 Svizzers vegnids repatriads. Dapli repatriaziuns sajan planisadas. Tgi che turnia en Svizra, stoppia star a chasa en quarantina.

Il proxim point de presse è damaun, medemamain a las 14:00.