Sch'i dat en Svizra in suspect da lavada da daners stat quel adina pli savens en connex cun corrupziun. Quai resulta dad in rapport da la Confederaziun.

Tenor quel ha mintga quart suspect da lavada da daners il 2017 gì in connex cun corrupziun. Il 2010 è quai anc stà mintga 10avel.

Quest svilup sa laschia declerar cun ina meglra identificaziun. Da l'autra vart saja la corrupziun internaziunala in ristg augmentà per la Svizra.

Il pajais saja però sin ina buna via quai che pertutga il cumbat encunter la corrupziun. Ils blers daners ch'avessan gì da vegnir lavads en Svizra derivan da l'America latina.

RR novitads 20:00