Lavur illegala pervi da la digitalisaziun

Cun la digitalisaziun sin il martgà da lavur haja dà ina nova furma da lavur illegala. Quai in problem che na saja anc betg vegnì en la publicitad ed in problem che na saja anc betg arrivà en la politica, crititgescha l’Uniun dals sindicats svizzers.

In'analisa da l'Uniun dals sindicats svizzers mussa che la digitalisaziun saja ina nova metoda per lavur illegala. I dettia adina pli savens plattafurmas en l’internet che porschian la pussaivladad a persunas da metter a disposiziun in servetsch. Per exempel po quai esser in servetsch da pulir ni era in servetsch da taxi. Las firmas che mettan a disposiziun la plattafurma sugereschian a las persunas in'independenza da lavur. Perquai na dettia quai era betg assicuranzas socialas sco l’AVS ni la cassa da pensiun. Ma era vacanzas n'èn betg pajadas, lavur da notg e da dumengia na vegnia betg resguardada ed er per la taglia saja quai in problem, uschia il sindicat.

Ils pertutgads han dretg da tschertas premissas

Dentant hajan las persunas il dretg sin questas premissas, causa ch'igl exista in contract da lavur. Perquai na possian las firmas betg dar da crair a las persunas il cuntrari. Las consequenzas possian era avair in effect psichic per las persunas pertutgadas. Causa che dretgs da lavur na vegnian betg tegnids en u controllads, sco per exempel tar plattafurmas online che dattan la pussaivladad a persunas da porscher servetschs da taxi. Là na vegnian betg controlladas las uras ch'ils manischunz fan. Uschia na sajan quels betg protegids dal dretg da lavur.

Las autoritads ston avrir ils egls

Autoritads naziunalas e chantunalas stoppian tenor ils sindicats svizzers guardar pli precis sin las piclas a talas firmas. Era l’Uffizi per industria, mastergn e lavur dal Grischun è conscient da la problematica da la lavur illegala en connex cun la digitalisaziun. Però en il Grischun na sajan anc betg vegnids annunziads u era registrads tals cas. Ma l'uffizi fa quint che baud u tard vegnia quai era a dar cas sumegliants en il Grischun.

RR actualitad 06:00