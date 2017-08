Lavurar sco voluntari po custar plirs millis francs

Lavurar en l’exteriur durant la stad per in per mais duai esser ponderà ed organisà bain. Pertge in engaschi sco voluntari en in project po custar plirs millis francs.

Suenter la scola ni suenter la matura sa decidan bleras giuvens e bleras giuvenas dad ir en l’exteriur per emprender d’enconuscher nova glieud ed autras culturas. Quai san ins era far cun s’engaschar per in project en l’exteriur. Saja quai lavurar per intginas emnas u intgins mais en ina chasa d’uffants, da salvar chauns ch’èn sin via u gidar da stgaffir in territori da protecziun.

Projects per voluntaris chaschunan custs

Era sch’ins metta a disposiziun massa temp e lavura al lieu sto tgi che less s’engaschar en in tal project per regla prender enta maun blers daners. Sch’ins organisescha il voluntariat sur in’organisaziun che porscha lavur en l’exteriur èsi tgunsch pussaivel ch’in engaschi da sis mais custa enturn 5’000 francs. Lavur dad in onn enturn 8’000 francs. Pajar per savair ir a lavurar ston ins perquai ch’ils projects chaschunan differents custs. Uschia per exempel custs d’infrastructura, custs da transport, las pajas dals manaders dals projects ni era il marketing dals projects.

Persuenter èn ils voluntaris segirads durant il temp ch’els èn al lieu. En cas ch’i vess da schabegiar insatge. Plinavant porschan tscherts programs era in curs da linguatg avant che cumenzar cun la lavur. La purschida sco era ils custs varieschan tut tenor project ed organisaziun.

