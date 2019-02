Tenor l’autoritad da surveglianza ha l’ovra atomara per part manchentà da garantir la qualitad da sias lavurs. L’incident mussia che las mesiras ch’èn vegnidas prendidas suenter sbagls umans dal passà n’haja gì nagin effect. Concret manegia l'ENSI in incident capità ils 20 da settember 2018 cun il zavrader d'aua restanta. Quel sa chatta sur ils elements da brisch en l'intern dal reactur. Il zavrader magasinescha guts d'aua che vegnan stgarpads cun cun la vapur or dal reactur.

Dosa maximala per lavurers betg surpassada

Cun magasinar quest zavrader hai dà ina dosa pli auta da radiaziun nunspetgada. La radioactivitad è creschida temporarmain da 0,06 millisivert per ura sin 2 millisivert per ura. La dosa per ils lavurers exponids a la radioactivitad n'è betg ì sur il maximum da 20 millisivert ad onn or. Tenor l'ENSI na saja nagina radioactivitad vegnida libra en il conturn da l'ovra atomara.

Manipulà fauss in'amatura

Ils 20 da settember 2018 era il zavrader vegnì midà or durant la revisiun annuala da l'ovra da Leibstadt. Perquai ch'in lavurer ha manipulà a moda faussa vid in'armatura è l'aua en il batschigl nua ch'il zavrader era vegnì plazzà sa sbassada sin in livel memia bass. Quai ha chaschunà la radioactivitad.

La ENSI valitescha quest incident cun stgalim 1, quai ch'è in'anomalia sin la stgala internaziunala d'incidents. L'ovra atomara ha valità quai cun in stgalim 0. La ENSI ha argumentà lur valitaziun pli rigurusa cun quai ch'i haja gia dà plirs sbagls umans en l'ovra atomara.

Plirs sbagls umans a Leibstadt

Ils ultims onns haja gia dà plirs sbagls umans en l'ovra atomara da Leibstadt, scriva l'ENSI en ses rapport. L'ENSI haja perquai piglià emprimas mesiras che garanteschian che la cultura da segirezza en l'ovra atomara duai vegnir meglra. L'ovra sto declerar a l'ENSI pertge che las mesiras d'enfin uss n'hajan betg purtà il success giavischà. Plinavant sto l'ovra atomara examinar pertge ch'i n'ha dà nagin alarm e tge che quai munta per l'incident ch'è capità.

