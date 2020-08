La damaun baud ha il sistem d'alarm sin il glatscher Plaine-Morte annunzià in regress dal lai dal glatscher da Faverges.

Tenor il sistem d'alarm saja il nivel da l'aua sa sbassà per radund in meter. I saja da supponer ch'il lai giaja ora sub-glazial, pia en l'intern dal glatscher.

Tar ils dus flums Trübbach e Simme dettia privel d'inundaziuns, communitgeschan las autoritads per SMS. Il Fluhsee-Tierbergtäli e Rezliberg-Langermatte sajan serrads.

L'aua dal lai dal glatscher da Faverges sur Lenk en il chantun Berna sa svida dapi oz en damaun. Tar ils dus flums Trübbach e Simme dettia privel d'inundaziuns. Las autoritads scusseglian da sa retegnair en ed enturn ils dus flums.

Il lai dal glatscher Faverges sa svida bunamain mintga stad. Per pudair controllar la deflussiun dal lai è l'onn passà vegnì pitgà in chanal da deflussiun en il glatsch. Quel è uss dentant bloccà cun rests da naiv da l'onn passà. Ins ha pruvà da far liber quest chanal, il lai haja fin venderdi dentant betg vulì defluir endretg.

Ord l'archiv