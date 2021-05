La Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins è trumpada da l’analisa dal Cussegl federal areguard la lescha cunter abitaziuns secundaras. Il Cussegl federal avess gì la pussaivladad da far propostas per schliar problems enconuschents. El n’haja però betg fatg ses pensums.

Lescha n'ha nagin effect sin l'economia

Tenor l’analisa dal Cussegl federal è la lescha cunter abitaziuns secundaras effizienta ed actuala. La lescha n'haja betg in effect negativ sin l'economia, era betg sin la branscha da construcziun ed immobilias. Ed en general mussia la lescha effect. L'analisa mussia era ch'il terren ch'è vegnì duvrà per novas abitaziuns secundaras saja ì enavos tranter il 2013 e 2017 en tut las vischnancas per bunamain in terz cumpareglià cun ils onns 2007 e 2012. I saja però anc memia baud per ina valitaziun finala, hai gì num.

Proxima analisa pir 2025

Il Cussegl federal vesa dentant era il basegn da meglierar la realisaziun da la lescha. Mesiras sco in monitoring duessan far frunt a quest fatg. Ina proxima analisa vegn realisada pir il 2025.