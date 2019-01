cuntegn

Svizra - Lescha AVS: Sfida per la protecziun da datas

Duvrar il numer da l'AVS per identifitgar persunas era ordaifer las segiradas socialas saja in privel per la protecziun da las datas dals burgais. Da quest'opiniun èn las autoritads chantunalas e federalas per la surveglianza da la protecziun da datas.