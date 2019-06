La Chombra gronda suonda uschia la proposta dal Cussegl dals chantuns. Cun quai restan ussa anc il capricorn ed il luf sin la glista da quels animals protegids ch'ils chantuns dastgan, suenter avair consultà l’Uffizi federal d'ambient, sajettar en atgna cumpetenza, quai durant in tschert temps. Gia il matg aveva il Cussegl naziunal stritgà il luf-tscherver da quella glista.

En auters puncts èn las duas chombras dentant anc adina da different maini. Uschia vul il Cussegl naziunal anc adina ch'ils chantuns ston acceptar ils examens da chatscha da tschels chantuns. La lescha actuala di ch'ina chatschadura ni in chatschadur sto avair in examen da quai chantun nua ch'el vul ir a chatscha. Ultra da quai na vul la maioritad da la Chombra gronda betg ch'ils chantuns pon lubir da sajettar il luf en asils da selvaschina.

Decisiun il settember

La lescha da chatscha n’è pia anc betg decidida a fin. Ella sessiun d'atun il settember vegn il Cussegl dals chantuns perquai anc ina giada a sa fatschentar cun ils puncts averts.

RR novitads 12:00