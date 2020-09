Organisaziuns d'ambient s'engaschan per ina lescha raschunaivla

Las organisaziuns ch’han cumbattì la lescha da chatscha vulan porscher maun per ina soluziun da regular il luf. En la sessiun d’enviern èsi planisà d’inoltrar ina iniziativa parlamentara per ina «lescha da chatscha raschunaivla».

Ils votants giavischian ina meglra protecziun d’animals selvadis, na veglian dentant betg dar la cumpetenza als chantuns da dastgar regular animals protegids sco il luf. Uschia interpreteschan las organisaziuns che han cumbattì la lescha da chatscha il Na dal suveran, sco ellas scrivan en ina communicaziun communabla.

Regulaziun raschunaivla e cun mesira

Las organisaziun sco per exempel Pro Natura u WWF vulan uss tschertgar il dialog era cun uniuns da chatscha. L'enviern less ins lu pretender cun ina iniziativa parlamentara «ina lescha da chatscha raschunaivla». Quella prevedia ina regulaziun dad animals protegids raschunaivla e cun mesira – quai dentant be cun il consentiment da la Confederaziun.

Nua ch’i saja necessari duain ins era pudair regular il luf, stat scrit en la communicaziun. I stoppia dentant esser ina regulaziun che segireschia dad ina vart il luf u ils trieps da lufs e prendia da l’autra vart resguard sin ils giavischs da la populaziun.