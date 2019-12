cuntegn

Lescha da chatscha - Pievel svizzer decida probabel a l'urna

Las organisaziuns d'ambient e protecziun d'animals han ramassà passa 70'000 suttascripziuns per il referendum cunter la nova lescha da chatscha – necessari per in referendum èn almain 50'000. Cunquai vegn probabel il suveran svizzer ad avair il davos pled en chapitel.