Il Cussegl naziunal na vul betg scriver en la Lescha da Covid-19 che ustarias e locals da divertiment ston avrir ils 22 da mars. Percunter ha ella decidì d'augmentar la summa da daners per cas da direzza ed dapli daners duai era dar per la branscha d'eveniments e persunas che lavuran sur sasez.

Nagin dictat per il Cussegl federal

La polemica è stada gronda, las smanatschas maiudidas. Il Cussegl federal haja fatg da la Svizra ina dictatura ed i saja ussa l'obligaziun dal parlament da restrenscher la pussanza da la regenza.

Bain n’èsi era durant la debatta davart la Lescha da Covid betg vegnì spargnà cun critica envers il Cussegl federal, mo cura ch'i ha gì num da mussar colur e da votar, ha ina clera maioritad da la Chombra gronda puspè laschà sentir il saun giudizi. Ed uschia ha era la proposta da scriver ella lescha ina data d'avertura per ustarias, locals da divertiment e da sport, gea perfin per ils stans da tir, cleramain fatg naufragi. Il medem è schabegià cul paragraf che leva ch'il Cussegl federal stoppia dumandar per lubientscha il parlament avant che decider mesiras severas.