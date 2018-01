Lescha da gieus per daners vegn avant il pievel

Ils iniziants dal referendum teman censura en l'internet.

Il suveran svizzer vegn ad avair il davos pled pertutgant la lescha federala davart ils gieus per daners. A Berna han oz represchentants da la partidas giuvnas da la Partida populara Svizra, dals liberaldemocrats e dals vert-liberals inoltrà passa 60'000 suttascripziuns per il referendum.

Casinos online da l'ester era en Svizra

Tenor Benjamin Fischer, il president da la partida giuvna da la Partida populara Svizra pericliteschia la pussaivladad da bloccar las paginas da casinos online da l'ester la libertad en l'internet.

«Nus na vulain naginas relaziuns chinaisas. La cumparegliaziun è il mument forsa extrema. Dentant sche nus faschain in emprim pass en quella direcziun lura duvrain nus era in’instanza da censura che fa valair quella bloccada. Mo per ils gieus per daners fiss quai exagerà e lura suondan autras pretensiuns e giavischs.»

Davart la lescha federala davart ils gieus per daners vegnan las svizras ed ils svizzers probabel a decider l'entschatta zercladur.

